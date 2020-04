Wellness a lakásban

A fürdőszoba átalakítása az egyik legösszetettebb folyamat a lakásfelújítás során. Sokszor kiderül, hogy amit elképzeltünk, az nem működik a gyakorlatban: a megfelelő gépészeti háttér megteremtése, a szellőztetés kialakítása, a minőségi szigetelés kiépítése szaktudást igényel. Ugyanilyen fontos, de csak mindezek után jöhet a berendezés megtervezése és a dekorálás.

A mosdót vagy a kádat nem tolhatjuk arrébb, mint a szekrényt vagy a kanapét, a csempét nem cserélhetjük le olyan könnyen, mint a függönyt vagy a szőnyeget, ezért a fürdőszoba megtervezése és kialakítása nagyobb átgondolást kíván, mint a többi helyiségé. Most van idő mindent jól átbeszélni, akár le is rajzolhatjuk a terveinket. Mérjük fel a gyakorlatban is, hogy mire van szükségünk a hétköznapokban, milyenek a szokásaink. A dupla mosdó nyilvánvalóan több helyet igényel, de nagyban megkönnyíti az egyszerre való készülődést a reggeli csúcsforgalomban.

Aki szeret elmerülni a habokban, annak érdemes kádat rakatnia, a zuhanyzóval viszont értékes teret nyerhetünk – csak néhány megfontolandó ötlet a sok közül. Ha sikerült összeegyeztetni a fürdőszoba adottságait a saját igényeinkkel, kezdődhet a szaniterek, bútorok, burkolatok kiválasztása. Ma már komplett csempecsaládokat kínálnak a szakboltok, ezek különböző díszítőelemeket is tartalmaznak. Az idősebbeknek és a gyermekes családoknak érdemes elgondolkodniuk a csúszásgátlós padlón, és hasznos lehet, ha a kád vagy a zuhanyzó mellé kapaszkodót szerelünk.

A mosdó alá érdemes bútort tenni, mert egyrészt eltakarja a csöveket, másrészt tárolóhely nyerhető vele: akár tisztító- vagy illatszereket, törölközőket is tarthatunk benne. A tényleges felújítás első lépése a bontás: ki kell szedni, le kell verni mindent a helyiségben, ezután jöhet csak az új csövek, vezetékek kiépítése. Azért is fontos tudni, hogy mi hova kerül majd, mert a munkálatok legelején ki kell alakítani a lefolyót, a csapok helyét, a mosógép kivezetését. Vizes helyiségben különösen ügyelni kell az érintésvédelemre.

Mosókonyha hiányában a mosógép elhelyezése külön tervezést igényel. Az elöltöltős esetében helyet kell hagyni hátul a bekötésnek, továbbá gondoljunk arra is, hogy az ajtajának ki kell nyílnia, bele kell tudnunk pakolni. Előnye, hogy a fölötte lévő helyet kihasználhatjuk. Még mutatós is lehet, ha a gépet szekrénybe rejtjük. Az elöltöltős mosógép akár a mosdó mellé, pult alá is kerülhet, így a teteje lerakó pultként használható. A felültöltős mosógépek jóval kisebbek, de a felettük lévő hely kihasználatlan marad.

A fürdőszoba otthonunk szerves része, stílusában igyekezzünk az összhanghoz passzoló színeket és dekorációt választani. Egy jól eltalált kádkilépő, egy mutatós zuhanyfüggöny, egy praktikus szék, néhány illatgyertya is hozzájárulhat ahhoz, hogy ne csak a napi rutinra, hanem testi-lelki feltöltődésre is használjuk a helyiséget.