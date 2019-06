Harmadfokú riasztás! – A hőségben nappal tartsuk az ablakokat zárva, sötétítsünk

Ma harmadfokúra emelik a hőségriasztást az egész országban. A folyadékbevitelre nagyon oda kell figyelni, de a túlzott légkondicionálás is rejt veszélyeket.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos mától vasárnap éjfélig III. fokú hőségriasztást adott ki. A szokatlanul forró júniust legegyszerűbben úgy vészelheti át az ember, hogy keres egy vízfelületet, ahol kedvére lehűtheti magát. Ezt a megoldást választotta az ötéves Levi és a négyéves Nóri is, akik szüleikkel, Fodorné Lőrincz Gabriellával és Fodor Imrével együtt egyhetes horvátországi nyaralásukat toldották meg egy hét hazai pihenéssel. Ezúttal a Tófürdőt választották, idén nyáron először jártak itt, de az biztos, hogy nem utoljára. Mint megtudtuk, a hőség ellen vízzel, a napsugárzás ellen pedig naptejjel védekeznek.

Nem mindenki teheti meg, hogy vízpart mellett frissítse fel magát, ráadásul vannak olyan munkahelyek, ahol a klíma sem nyújt védelmet. Ilyen hely például egy étterem konyhája, ahol a felszálló zsíros pára miatt a légkondicionálás sem egyszerű feladat.

– A minden átmenet nélkül jött hőséget nem könnyű elviselni, ilyenkor nem ritka, hogy 40°C-nál is melegebb van a konyhában – mondja Doroszlai László, a Szőlőskert étterem szakácsa, miközben a hőmérő délelőtt 11-kor „még csak” 36°C-ot mutat. – A tűzhelyen egyszerre öt fazékban rotyog az étel, a hétvégén ehhez jönnek még a folyamatosan működő olajsütők, akkor még ennél is sokkal melegebb van. Hiába jár a levegő a konyhában, a hőséget nehéz elviselnie annak, aki nem szokott hozzá. Ilyenkor két-három liternyi szóda simán elfogy egy nap – mondja László, és iszik is egy pohárral. Hozzátette, a vízivással is vigyázni kell, a rengeteg hideg folyadéktól könnyen meg lehet fázni. A megfázástól nem is nekik, szakácsoknak kell leginkább tartani, hanem a felszolgálóknak: ki-be járkálnak a hűvös étterem és a meleg terasz között.

A jogszabály szerint a 24°C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségek esetében óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, és legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani. Ha valaki a melegtől fejfájást, szédülést, szemkáprázást, szapora szívverést tapasztal, hagyja abba a munkát és szükség esetén kérjen orvosi ellátást.

A Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya azt javasolja, napközben tartsuk az ablakokat csukva, használjunk sötétítőt és lehetőleg éjszaka szellőztessünk. Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35–39°C közötti, az ideális belső hőmérséklet 28°C körüli – nem javasolt a túlzott légkondicionálás, viszont nagyon fontos a folyadékpótlás. Egyébként nem mindig kellett ez idő tájt a hőséggel viaskodniuk a szombathelyieknek, 1967. június 12-én mindössze 2,8°C-ot mértek a vasi megyeszékhelyen.