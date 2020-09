Lehűlés, szél és csapadék érkezik pénteken

A Dél- és Közép-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat.

Pénteken jellemzően erősen vagy közepesen felhős idő várható, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Reggeltől, délelőttől kezdve a Dunántúlon és az Északi-középhegységben, majd a déli óráktól kezdve már a középső megyékben is mind több helyen várható eső, zápor, majd nagyjából déltől kezdve már zivatarok is. A Dél- és Közép-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat. Estig a Tiszántúlon kicsi a csapadék esélye.

Napközben a déli szelet sokfelé kísérik erős széllökések, majd délutántól a Dunántúlon északira fordul, és ugyancsak megerősödik a szél. Zivatarok körül pedig viharos széllökések is várhatóak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között alakul, de a Dunántúl északi felén és az Északi-középhegység egyes részein csak 20, 24 fok lesz.