Szerdán esőre kell számítani

Kedd éjszaka kezdetben változóan felhős lesz az ég, majd dél, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és hajnalban ott már eső, zápor is lehet, főként északkeleten foltokban köd is képződhet. Szerdán napközben fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, és délnyugat felől egyre többfelé alakul ki eső, záporeső, de eleinte keleten, északkeleten még szűrt napsütés is lehet, ott a csapadék csak délután, este várható. A keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 15 fok között alakul.