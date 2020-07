Vasárnap már alig lesz eső

Akár 30 fok is lehet a hét utolsó napján.

Szombat estig még általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak késő délután a nyugati határvidéken csökkenhet érdemben a felhőzet. Országszerte várható csapadék: a Dunántúlon és északon az eső mellett néhol beágyazott zivatar is lehet, az Alföldön azonban az eső mellett záporok, zivatarok több helyen is kialakulhatnak.

Éjszaka a Nyugat-Dunántúlon és esetleg Budapest körül érdemben csökken a felhőzet, reggelre nyugaton ki is derülhet az ég. Elsősorban a nyugati megyékben azonban köd is képződhet. Másutt ugyanakkor erősen felhős vagy borult idő várható továbbra is.

Az éjszaka folyamán egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, reggel már inkább csak az Alföldön lehet helyenként gyenge eső, délkeleten esetleg néhol zivatar.

Vasárnap az addig még erősebben felhős részeken is vékonyodik, szakadozik a felhőzet, ezt követően országszerte erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható több-kevesebb napsütéssel.

A Nyugat-Dunántúlon kicsi a csapadék esélye, keletebbre azonban elszórtan, a Tiszántúlon és az Északi-középhegység keleti felén pedig többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű.