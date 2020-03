Ázhatunk és fázhatunk is tavasz első hetében Szombathelyen

Ázhatunk és fázhatunk is a tavasz első hetében Szombathelyen, összességében folytatódik a februári változékonyság.

– Kora tavaszias és változékony – így foglalta össze az első tavaszi hét Szombathelyre ígérkező időjárás-kilátásait Pétervári Tibor. Az OMSZ észlelője részletezte: keddtől 8-9 Celsius-fokos maximumra számítsunk, mára kisebb csapadék ígérkezik, nálunk 5 milliliter alatti mennyiség várható. Szerdán és csütörtökön nyugodtabb időjárás köszönt ránk többé-kevésbé napos idővel, 8-10 Celsius-fokos maximummal, reggelente fagypont körüli minimummal. Péntek-szombatra jön egy mediterrán ciklon délnyugatról.

– Most jelentős csapadékot várnak belőle, de ez változó, láttam fölfutást, visszavételt, most megint sokat adott arra a két napra – nézett a prognózisra az észlelő. Emlékeztetett, hogy 35-40 milliméter csapadék szokta áztatni Szombathelyt márciusban, ennyi a havi átlag – lesznek területek, ahol idén már az első márciusi héten meglehet a havi átlagos csapadékmennyiség. Az OMSZ Szombathelyre kiadott prognózisa péntekre, áthúzódva a szombat első felére, 15 milliméternyi esőt jelez. Holnapra nem ígér csapadékot az előrejelzés. A népi megfigyelések szerint ha Kázmér napján, március 4-én esik vagy havazik, akkor az aratást egy héttel el kell halasztani. Ezt majd a nyár cáfolja vagy igazolja. Az viszont már most biztos, hogy szelet is hoz a hét, csütörtökön a délnyugati, szombaton az északi, északnyugati szél lehet erős. Pénteken és szombaton 5-6, vasárnap 7-8 Celsius-fok lesz a maximum Szombathelyen, ez az átlaghoz közeli, igazi kora tavaszi érték.