Borult égbolt, szeles idő Vas megyében

A hőmérséklet 11°C és 13°C között alakul majd szerdán.

Az ég egész nap borult lesz, ráadásul még esőre is számíthatunk délelőtt és délután is. Az esernyőt érdemes magunkkal vinni, ha útnak indulunk. Az OMSZ előrejelzései szerint a szél is élénken fúj szerdán.

ORVOSMETEOROLÓGIAI JELENTÉS:

Az élénk szél miatt fejfájás, migrén, fokozott stressz, és hangulatingadozás jelentkezhetnek.

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:

Többfelé élénk, néhol erős délnyugati szél csökkentheti a menetstabilitást.