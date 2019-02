Csabi megláthatta az árnyékát…

Február 2-a a medve napja, pontosabban népi időjárást jósló nap. Kétséges a prognózis, mindenesetre majdnem megdőlt Szombathely országos melegrekordja szombaton.

Az európai hagyomány szerint, ha a barna medve gyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából, barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz.

2019-ben február 2-a szinte tavaszt hozott, kora délután az élénk délkeleti-déli szélben 14 °C volt Szombathelyen a változóan felhős égbolt alatt. Ezzel nem volt messze az országos melegrekord, ami nem mellékesen Szombathelyé: 1944 gyertyaszentelőjén 16,8 °C-ot jegyeztek fel.

Látszik Csabi, a (plüss)medve napszemüvegben is: napsütést és felhőket is láthatott, ha Vas megyéből tekintett az égboltra az időjárást jósló medve február 2-án. A prognózis nem egyértelmű tehát, lehet még zord nap, de enyhén fagyos télbúcsút is hozhat a február.