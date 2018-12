Csendes időjárással búcsúzik az év

Egy kicsit enyhébb az idei december, mint a sokévi átlag, az év utolsó napjaira fagy sem ígérkezik, de szilveszter éjszakára azért rétegesen kell öltözni. Ha pedig látszanak majd a csillagok az évváltó éjjelen, bő termés lesz 2019-ben.

– Magas nyomás peremén vagyunk, csöndesen telik el az évből hátralévő néhány nap – mondta el Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. – Olyan fagypont körül lesz éjszakánként, nem kell megfagyni szilveszterkor, de azért rétegesen kell öltözni. Napközben olyan 4-5 °C-ot mérhetünk, hétvégén lehet, hogy 7 °C környékén lesz – mondta el a várható hőmérsékletekről. A decemberi maximum értékek átlaga most 4,7 °C, a sokévi, vagyis az 1981 és 2010 közötti decemberek maximumainak átlaga 3,5 °C Szombathelyen, vagyis enyhébb az idei utolsó hónap, és ezen nem valószínű, hogy változtat az utolsó néhány nap.

Csapadék is ígérkezik december végére, kisebb eső, zápor bármelyik nap lehet, de elsősorban szombatra látszik, a mennyisége nagyon bizonytalan. Szerdán 1-2 millimétert ígértek a prognózisok, előző nap még 7-8 millimétert jeleztek december 29-re. A csapadékot nézve elmarad az idei december a sokévi átlagtól, ami 36 milliméter, most pedig 12 milliméternél tartunk – mondta el Pétervári Tibor. Azt is elmondta, hogy általában nyugatias lesz a szél, a délnyugati és az északnyugati váltakozik, erős nem lesz a légmozgás, majd szombaton, az esőben élénkülhet meg. Tapasztalható a nyugati áramlás: meglepően jók a látási viszonyok és kitisztult a levegő, nem jelentettek szmogot Szombathelyről.

A viszonylag magas hőmérséklet és a párás idő miatt nem lesznek jó körülmények a hógyártáshoz, ugyanis száraz, nagy hidegben lenne ideális beindítani a hóágyút. Vagyis nem valószínű, hogy Szombathelyen szánkózva búcsúzhatunk majd a 2018-as évtől. Az égboltra mindenképpen érdemes lesz pillantani: a népi megfigyelések szerint, a december 31. éjjelén ragyogó csillagok szép nyarat, bő termést ígérnek 2019-re. A bő termésig persze van még idő, két hónap tél vár még ránk, egyelőre úgy tűnik, valamikor a jövő hét jöhet lehűlés Szombathelyre.

