Egy zord napunk volt – Majdnem 83 napos órát kaptunk januárban

Kicsit melegebb, kicsit naposabb és egy kicsit csapadékosabb – ilyen lett az idei január a sokéves átlaghoz képest Szombathelyen.

Kereken 0 °C lett a januári középhőmérséklet Szombathelyen, ez 0,8 °C-kal magasabb mint a sokévi átlag, vagyis mint az 1981 és 2010 közötti januárok átlaghőmérséklete – összegezte az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője, Pétervári Tibor.

A legenyhébb idő 17-én volt, amikor 12,4 °C lett a szombathelyi maximum hőmérséklet, a leghidegebb 26-án, amikor -10,5 °C-ot mért az észlelő. Az lett az egyetlen zord nap Szombathelyen, hiszen a -10 °C alatti érték a zord jelző feltétele. Talaj mentén is aznap volt a január legalacsonyabb értéke: -14 °C a szombathelyi meteorológiai állomáson.

Körülbelül tizedannyi csapadékkal lett több, mint szokott: 23,8 milliméter áztatta a megyeszékhelyet, ez a sokévi átlag 111,2 százaléka. Jól eloszlott, hiszen 17 olyan januári nap volt, amikor mindössze 0,1 milliméter hullott. Hóból is jutott: 11 hótakarós napunk volt és még nyolc hófoltos vagy lepel havas.

A hónap harmadában nélkülöznünk kellett a napsütést, de így is átlag feletti lett a napfényérték – derül ki az összesítésből. Összesen 82 órát és 54 percet sütött a Nap januárban, ez 15 órával és 6 perccel több, mint 1981 és 2010 között volt az évek első hónapjaiban. A januári átlagos szélsebesség 9,3 kilométer per óra, a havi legerősebb széllökés 68 kilométer per óra volt, ilyen erősséget 6-án és 14-én is mért az észlelő.