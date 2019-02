Elő a napszemüveggel! – Száraz napokkal folytatódik február

Ázni nem fogunk a héten, inkább napozni. A csendes idő még egy hétig folytatódhat, bár az enyhe délutánok ellenére azért nincs veszélyben Szombathely országra szóló melegrekordja holnap.

– Az anticiklon középpontja az Alpok fölött van, csendes idő ígérkezik. Csapadékra nagyon kevés esély van – kezdte az előretekintést Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Naposnak ígérkezik a hét második fele, szombaton, vasárnap, de még hétfőn is felhőtlen lehet az égbolt Szombathely felett. Délutánonként 10 Celsius-fok körül alakul a maximum, éjszakánként fagypont körül, kevéssel az alatt valószínű a minimum hőmérséklet. Köd teszi bizonytalanná az előrejelzést, hiszen ahol megmarad, ott nem melegszik 10 Celsius-fokig a levegő.

– Általában itt, nyugaton ilyen helyzetekben felszakadozik, ha van is reggelente pára, a délutánok akkor is kellemesek – összegezte Pétervári Tibor. – Már hosszabbodnak a nappalok, magasabb a napállás, ha nincs olyan túl hideg levegő az anticiklonban, akkor azért ez a 10 Celsius-fok körüli érték nem meglepő – mondta. Kiemelte a nagy hőingást: a napi középértékek magasabbak ugyan az átlagnál, de nem kirívóak, kevés a rekorddöntéshez, elég csak 1998 februárját felidézni. Akkor, 13-án 21,8 Celsius-fok volt Szombathelyen és Rábagyarmaton is – tegnap nem volt veszélyben a dupla vasi rekord. A holnapi sem valószínű, hogy megdől, marad Szombathely az országos rekordok között: 1998. február 15-én 21,4 Celsius-fok volt a vasi megyeszékhelyen. VN