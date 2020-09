Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Vas megyére – Jégesőre is lehet számítani

Beköszöntött az esős ősz Vas megyébe, jelentős mennyiségű csapadék hullhat térségünkben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hosszabb napos időszakok inkább csak a Tiszántúlon lehetnek. Kezdetben a Dunántúl nyugati részén várható eső, zápor, majd a csapadék lassan egyre nagyobb területre terjed ki, ám a Tiszántúl nagy részét estig még nem éri el. A délelőtti, déli óráktól zivatarok is kialakulnak, helyenként heves zivatar is várható Vas megyében. A déli szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Késő délutántól a szél a Dunántúl egyre nagyobb részén északira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alföldön és a Dunántúl déli részén még elérheti a 25, 29 fokot, ettől északra 20, 24 fok várható. A hőmérséklet késő este északnyugaton 12, 13, délkeleten, keleten még 20, 21 fok körül alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére a zivatarok veszélye miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A következő 24 óra alatt több, mint 20 mm csapadék hullhat térségünkben.

Orvosmeteorológia

Péntek délutántól hidegfronti hatásra számíthatunk. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reakcióidő megnyúlhat.