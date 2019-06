Elsőfokú riasztást adtak ki Vas megyére is a zivatarok miatt – Jégeső is előfordulhat

Kisebb lehűlésre, és jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani a délutáni óráktól.

Az elmúlt időszakban beköszöntött az igazi nyár, napsütésből sem volt hiány, a hőmérő higanyszála pedig minden nap 30 fok fölé kúszott. A vasárnap is hasonlóan kezdődik, de a délutáni óráktól kezdve lehűlés várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki az ország egész területére, így Vas megyére is a heves zivatarok miatt. Egy kis frissítő eső persze nem árt, de az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, sőt jégeső is előfordulhat megyénkben.