Élvezhetjük a kora őszi napsugarakat

Nyár az őszben – napos, meleg, nyárias időre számíthatunk egészen a hét végéig, tudtuk meg a jó hírt Pétervári Tibortól, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelőjétől.

A hétfő még egy kicsit szelesen kezdődött, de aztán a légmozgás lecsendesült és nyugati, délnyugati irányúra fordult. Ez a tendencia vasárnapig megmarad, az egész előttünk álló hét száraznak, napsütésesnek ígérkezik. Ma még hűvös lehet a reggel, de gyorsan feloszlanak a ködmezők, és a hőmérséklet is óráról órára emelkedik.

Szerdán a kora délutáni órákban már 25 fokot is mérhetünk. Igazi nyári napok köszöntenek ránk, melyek közül a szombat ígérkezik a legmelegebbnek. Ekkor itt, a Dunántúlon lehet akár 28 fok is, a déli, keleti országrészben élők 30 fok fölötti kánikulára is számíthatnak. Nyugalomban érhet a szőlő, a gyümölcs.

A száraz idő valószínűleg még a jövő héten is kitart, bár vasárnap számíthatunk a hőmérséklet csökkenésére.