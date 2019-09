Ez még nyárutó, nem indián nyár: szárazabbra fordul az ősz itt, nyugaton

Ködös reggelekkel érnek véget az egyre hosszabb éjszakák – ez már az ősz, de azért enyhe délutánok ígérkeznek Szombathelyre szeptember második hetére.

– Hét-tíz napon belül jelentős csapadék nem látszik. Inkább felhős és napos időszakok váltakoznak – kezdte Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Hozzátette: akik még nem vetetették el a repcét, azoknak jól jön a száraz idő. Az elmúlt napokban jelentős, 20-30 milliméternyi csapadék hullott, de jelentős területi különbségekkel. A megye keleti részén, a Marcal-medencében is voltak jelentős zivatarok, és gócokban Szombathely körül is hullott bőségesen – számolt be az észlelő. Ma már csökken a felhőzet, a szerda, a péntek és a szombat lesz a legnaposabb a Szombathelyre kiadott prognózis szerint.

Szombatig 20-25 Celsius-fokig melegszik a levegő, csütörtökön és pénteken északi légáramlat csökkenti majd a hőérzetet. A hét legvégén, vasárnap marad 20 Celsius-fok alatt a maximum, most ez látszik az előrejelzésben, meg az is, hogy a jövő hét elején megint enyhül az idő.

Visszanézve az ősz eddigi napjaira, látszik, hogy bár a hónap harmada telt csak el, de volt hőség és nyár is, és mintegy 13 Celsius-fokos eltérés. A szombathelyi mérések adatsoraiban 31,7 Celsius-fok a legmagasabb szeptemberi érték, azt az ősz első napja hozta, lehet, hogy a nyár levezetéseként. Aztán másnap már nyár sem lett: 24,3 Celsius-fok volt a szombathelyi maximumérték. Egy nyári nap még „befért” a hónapba eddig: 5-én 26,6 Celsius-fok került a meteorológiai kalendáriumba Szombathelyről. Azóta pedig még a 20 Celsius-fokot sem értük el, egy hét alatt mintegy 13 Celsius-fokkal lett alacsonyabb a maximum-hőmérséklet. Ami a hajnalokat illeti, 8 és 16 Celsius-fok a két szombathelyi szélsőség eddig szeptemberben.

A hétre 8-10 Celsius-fokos minimumok látszanak, pára- és ködfoltokkal érnek véget az egyre hosszabb éjszakák. Bár már rétegesen érdemes öltözni, azért messze van a hidegrekord: 1962. szeptember 10-én Csákváron –1,5 Celsius-fok volt, azóta nem volt ennyire hideg ez a nap az ország területén.

Összességében az e heti kilátások megfelelnek a nyárutónak, de még nem az indián nyár. – Az októberi jelenség, amikor anticiklon alakul ki Közép-Európa felett, akkor a hűvös éjszakát enyhe nappal követi – emlékeztetett az észlelő. Ha pedig még előbbre jósolnánk, akkor szombaton figyeljünk: a népi megfigyelések szerint ha szeptember 14-én süt a nap, derűs lesz a következő tavasz.BÁ