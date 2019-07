Figyelmeztetést adtak ki Vas megyére a zivatarok miatt – Jégeső is előfordulhat

Elszórtan várható zivatar, melyhez viharos szél, és jégeső is társulhat.

A középhőmérséklet általában 25, 26 fok körül, főként délkeleten 27 fok felett várható. Északnyugaton ugyanakkor már 25 fok alatti napi középhőmérséklet valószínű.

Reggel, kora délelőtt északkeleten van esély zivatar kialakulására. Délután, este leginkább nyugaton és északkeleten várható elszórtan zivatar, melyhez viharos (60-80 km/h) szél, kisebb méretű jég társulhat. Északkeleten – kiemelten a Tiszántúl északi felén – egy-egy heves zivatar is kialakulhat 90 km/h körüli szélrohammal és nagy méretű jéggel. Az esti óráktól kisebb eséllyel a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön is előfordulhat zivatar – számol be a met.hu.