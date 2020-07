Figyelmeztetést nem adtak ki, de napsütéssel nem kell számolni szombaton Vas megyében

A strandolás helyett más programot kell keresni a hétvége első napján.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz, másutt többnyire erősen felhős marad az ég. Északon, északkeleten többfelé, máshol szórványosan fordul elő eső, zápor, az északkeleti megyékben és a délnyugati határ mentén zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Sem elsőfokú, sem másodfokú figyelmeztetést nem adtak ki Vas megyére, ugyanakkor Zalára igen. Borús időre és esőre kell számítani a hétvége első napján a térségben, így aki strandra készült szombaton, más elfoglaltságot kell találnia.

Orvosmeteorológia

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegcsepp kavarog Kárpát-medence fölött, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek!