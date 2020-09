Futó záporokra és rövid napos időszakokra készüljünk Vas megyében

Délutántól csökken a csapadékhajlam, megszűnik a csapadék, ekkortól már csak átfutó záporokra számíthatunk.

Vas megyében

Kedden borultan indul a nap. A déli órákig ismétlődő esőre, záporokra számíthatunk. Délutántól csökken a csapadékhajlam, megszűnik a csapadék, ekkortól már csak átfutó záporokra számíthatunk. Rövid napos időszakok délután lehetnek a térségben. Az északi szél élénk, időnként erős lesz. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Országosan

Reggel, kora délelőtt a középső országrészben, később másutt is szakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A kiterjedtebb csapadékzóna a délelőtti, kora délutáni órákban az északkeleti, keleti határvidéket is elhagyja, de mögötte szórványosan előfordulhat záporeső, eső, helyenként zivatar is lehet. A Duna vonalától nyugatra az északnyugati, nyugati, keletre pedig a délnyugati szél lesz több helyen erős. A Dunántúlon és a Zemplénnél néhol viharossá fokozódhat a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 21, keletebbre 21 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.