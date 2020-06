Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést Vas megyére – Jégeső sincs kizárva

A villámlások mellett kockázatot jelenthet a zivatarokat kísérő szél is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett a Dunántúlon kevesebb, keletebbre sok napsütés várható. Délelőttől ismét több helyen képződnek záporok, a Dunántúlon zivatarok, sőt heves zivatar is lehet. Az északnyugati szelet már csak élénk lökések kísérhetik, emellett intenzív csapadékhullás idején viharos szélrohamok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között valószínű, de északkeleten néhol kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetést adott ki a heves zivatarok veszélye miatt Vas megyére. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, valamint a jégeső is.