Hó válthatja fel szerda délután a délelőtti esőt Vas megyében

Csütörtökre pedig már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a havazás veszélye miatt megyénkre.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délnyugat felől vastagszik a felhőzet, egyre nagyobb területen beborul, de a nap első felében a Tiszántúlon, az Észak-Alföldön, illetve az Északi-középhegység keleti részén még több órára kisüt a nap. A déli órákig a Dunántúlon és a Dél-Alföldön, később másutt is többfelé várható eső, de északkeletre csak késő este érkezik meg a csapadék. Estétől a Dunántúl nyugati és déli részén havas eső, a magasabban fekvő helyeken havazás is lehet. A keleti, délkeleti szél a Győr-Baja vonal széles sávjában időnként megerősödik, majd délután az Alpokalján északira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati megyékben 2 és 5, másutt 5 és 10 fok között valószínű. Késő estére 1, 7 fokra hűl le a levegő.

Havazás Vas megyében

Felhívja a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy a délután érkező csapadékzónában az eső mellett kiemelten az Alpokalján, így Vas megyében is, estétől pedig a Bakony magasabban fekvő részein is mind több helyen válthat át a halmazállapot havas esőre, majd hóra. Csütörtök reggelig a nyugati határvidéken – kiemelten az Őrségben és a Kőszegi-hegységben – 5 cm, vagy azt kissé meghaladó körüli vizes, tapadó hó is hullhat. Csütörtökre pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Vas megyére a havazás veszélye miatt. 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Orvosmeteorológia

Térségünk fölött átvonuló mediterrán légörvény miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.