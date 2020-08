Kedden erősen felhős lesz az ég Vas megyében

Többnyire felhős időre van kilátás, rövidebb-hosszabb napos időszakokkal, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 34 fok között alakul.

Reggel, kora délelőtt már inkább csak az északi megyékben eshet, de ott is egyre kevesebb helyen. Átmeneti szünet után délutántól ismét egyre nagyobb számban képződhet zápor, zivatar, illetve eső is. Északira fordul a szél, és helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 34 fok között alakul, az Alpokalján lesz hűvösebb az idő. Késő estére tág határok, 16 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.