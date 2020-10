Kedden ismét szükség lesz az esernyőre Vas megyében

Jelentős mennyiségő csapadék megyénkben sem várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a párásság és köd megszűnése után az ország túlnyomó részén gyengén felhős, napos időre számíthatunk, de nyugaton megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, Vas megyében délután elszórtan gyenge eső, zápor is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a délies áramlás, az Alpokalja térségében azonban északnyugatira fordul a szél, és ott néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 21 fok között alakul, de északnyugaton pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.