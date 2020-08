Kiadós mennyiségű csapadék hullhat Vas megyében

A Dunántúlon – annak is főként a déli részein – kiadós mennyiségű csapadék hullhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet a 22 és 26 fok között várható.

Délelőtt az ország nagy részén kisüt a nap, északnyugaton lehetnek makacsabb felhők. Délután délnyugat felől fokozatosan befelhősödik az ég, késő délutántól pedig egyre többfelé ered el az eső. A Dunántúlon – annak is főként a déli részein – kiadós mennyiségű csapadék hullhat, a Tiszántúl viszont száraz maradhat. A középső tájakon késő délután, este záporok, heves zivatarok is kialakulhatnak! Az északnyugati, északi szél megerősödik, Sopron térségében azonban viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében átmenetileg akár erősen viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 22 és 26, míg keletebbre 27 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

A nap első felében délnyugaton kis eséllyel kialakulhat egy-egy zivatar. A délutáni órákban délnyugat felől egy intenzívebb csapadéktömb éri el az országot. A nyugati tájakon inkább csak beágyazott zivatarok fordulhatnak elő, a tömb előterében viszont a késő délutáni, esti órákban heves zivatarokból álló rendszer léphet be az országba dél, délnyugat felől, amely az éjféli órákig kelet, északkelet felé haladva már megközelítheti a Tisza vonalát (éjfél után pedig tovább haladhat kelet felé). A zivatarokat főleg viharos (60-90 km/h közötti), helyenként erősen viharos (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok kísérhetik, de jégeső, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk. A Dunántúlon nagy területen jelentős mennyiségű (20-30 mm) csapadék hullhat, sőt, elsősorban a délnyugati megyékben ennél több, 30 mm-t meghaladó csapadékösszeg is összegyűlhet pár óra alatt.