Kitört a nyár: hogyan tovább?

Hidegebb, jócskán csapadékosabb és sokkal kevésbé napos lett az idei május, mint a sokévi átlag a szombathelyi mérések alapján. Mutatjuk az összefoglaló adatokat. És megnézzük azt is, hogy mi várható.

Az utóbbi negyven évben nem volt ilyen borús május – összegezte Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. 1981 óta nézte át a szombathelyi feljegyzéseket, az 1987-es év volt, amikor mindössze 146 óra napsütést számoltak Szombathelyen, a 2019-es év kevéssel alulmúlta ezt a rekordot: 145 órát és 42 percet sütött a nap a vasi megyeszékhelyre.

Tíz olyan nap volt, amikor egyáltalán nem mértek napsütést. A sokévi átlagnál az idei napsütésmennyiség 86 órával és 24 perccel kevesebb. Hűvösebb volt, mint szokott: az 1981 és 2010 közötti májusok átlaghőmérsékleténél 2,5 Celsius-fokkal lett alacsonyabb az idei májusi középérték: 12,7 Celsius-fok. Egyetlen nyári napunk volt, május 26-án, akkor 25,6 Celsius-fokot mértek Szombathelyen.

A leghűvösebb 8-án volt, amikor 1,9 Celsius-fokos minimumot jegyzett fel az észlelő. Aznap talaj menti fagyot is mért: mínusz 1,1 Celsius-fok került az észlelési naptárba. Nyolc napon nem hullott csupán csapadék, csaknem duplázott az idei május, egészen pontosan a sokévi májusi csapadék 191,8 százalékát kapta idén Szombathely, ez 118,5 milliméter. Volt nyolc szélviharos napunk, négy zivataros, egy ködös és 15 borult nap került a 2019. májusi szombathelyi feljegyzések közé.

A folytatásban marad a nyári meleg, igaz ma és csütörtökön záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak, sőt átmenetileg a szél is megerősödik – tudtuk meg Pétervári Tibortól. A maximum-hőmérséklet szerdán 26 fok körül alakul – a záporok idején akár ötfokos lehűlés is tapasztalható – viszont a csapadék miatt fülledt lesz a levegő, ezért akár a keddi 27 foknál is melegebbnek érezhetjük majd.

A hétvégén marad a meleg, de szombaton az északi, északkeleti szél megerősödik és szórványos záporok is kialakulhatnak. A mostani időjárás átlagosnak számít, viszont a nagy meleg hirtelen jött, ezért sokan nagyon forrónak érezhetik. A szakember szerint akár két hétbe is telhet, amíg a szervezet hozzászokik a nyárhoz, utána már könnyebb lesz elviselni.

Az előrejelzések szerint jövő héten tovább melegszik az idő.