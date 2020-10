Légzuhatag is volt: az év legcsapadékosabb napja lett Kőszegen

Leesett a havi csapadék néhány óra alatt Szombathelyre október első szombatján. Kőszeg is bőven ázott és jutott a megye déli felének is az októbert indító zivatarból, ami rendkívül ritka ilyentájt.

– Kőszeg északkeleti felén 62 milliméter csapadék hullott, ezzel október 3-a lett a legcsapadékosabb napunk 2020-ban eddig – összegezte vasárnap Ráduly László kőszegi meteorológiai észlelő. Sok-sok villámfotóval mutatta be a szombaton érkezett VMKR-t, vagyis az esti órákban az Alpokaljára ért egy vonalba rendeződött mezo-léptékű konvektív rendszert. – Ebben a rendszerben több szupercellás zivatar is megjelent. Kőszeget 20 órakor érte el az első hullám, majd a következő zivatarcellát 20 óra 30 perckor rögzítette az itthoni automatám – számolt be a jelenségről. Hozzátette: a VMKR-t ebben a kettő esetben kísérte heves kifutószél, és légzuhatag jellegű csapadékhullás, légmozgás.

Ráduly Lászlónál valamivel kevesebb, 55,9 milliméter csapadékot mért Kőszegen az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője, Herter Zoltán. És bőven ázott a megye déli fele is: Rábagyarmat 56,9 millimétert kapott szombat reggel és vasárnap reggel között.

Szombathelyt 59,5 milliméter áztatta, ennyit jegyzett fel Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelő 24 órás csapadéknak. Az órás bontásban látszik: 21 és 22 óra között esett a legtöbb csapadék, abban a hatvan percben 20,6 milliméter zúdult a szombathelyi meteorológiai állomásra. Ezzel egyébként bőven megvan a havi átlagos csapadékmennyiség, az ugyanis alig 50 milliméter a sokévi átlagot nézve, tavaly októberben pedig egész hónapban nem esett ennyi: 39,1 milliméter érte Szombathelyt.

– Ez a konvektív rendszer az Adriától egészen Pozsonyig húzódott, több mint 500 kilométer hosszan. Októberben rendkívül ritka az ilyen erősségű zivatarlánc – mutatta be Ráduly László. – Az biztosan elmondható, hogy az év szupercellája augusztus 29-én volt, a 2020-as év zivatarlánca pedig október 3-án Kőszegen – összegezte.

