Majdnem másfél fokkal lett melegebb az október – Soroljuk a szombathelyi időjárás-számokat

Az októberi középhőmérséklet 11,5 Celsius-fok lett, ez 1,4 Celsius-fokkal magasabb érték, mint az 1981 és 2010 közötti szombathelyi októbereké – írja Pétervári Tibor.

A szombathelyi meteorológiai észlelő egy nyári napot jegyzett fel az év tizedik hónapjában: 21-én 26,6 Celsius-fok volt a napi maximum hőmérséklet, ez lett a havi maximum. Fagyos napunk is volt, abból is egy: október 8-án -1 Celsius-fok volt két méteres magasságban. Aznap talaj mentén -4,5 Celsius-fokot mért az észlelő, de így is bőven pluszban zárta a hónapot a talaj menti átlag: 3,5 Celsius-fok lett.

Napsütésből 154 óra és 36 perc jutott Szombathelynek 2019 októberében, ez 16 órával több, mint a sokévi átlag. Mindössze négy napon nem volt napsütés.

A havi átlagos szélsebesség 7,2 kilométer per óra volt, a legerősebb októberi széllökés pedig 61,2 kilométer per órás, azt 3-án jegyezte fel Pétervári Tibor. Kettő szélviharos nap került a meteorológiai kalendáriumba az idei októberről Szombathelyhez.

A sokévi átlagos októberi csapadékmennyiség 82 százalékát hozta az idei tizedik hónap: 39,1 millimétert mért az állomáson, és 37,7 millimétert a társálláson a szombathelyi észlelő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati összegzései között még kettő Vas megyei helyszínről vannak adatok: Kőszeg számait Herter Zoltán, Peresznye számait pedig Csitkovics Károly jegyezte fel és összegezte. Kiderül azokból például, hogy egyik helyen sem lett nyári nap: Kőszegen 24,1 Celsius-fok volt a havi maximum, Peresznyénél pedig annyi látszik, hogy tíz napon is 20 Celsius-fok fölé melegedett a levegő, de nem érte el a 25 Celsius-fokot.

És ahogy nyári, úgy fagyos nap sem jutott a megye északi felének, nem úgy, mint Szombathelynek.

Csapadékban nagy a szórás, Kőszegen 45 milliméter hullott, Peresznyét 38,6 milliméter áztatta, ez utóbbi 68 százaléka a sokévi helyi átlagnak. Csitkovics Károly azt is hozzátette, hogy az éves görgetett csapadék 497,9 milliméter, ennyi hullott Peresznyére november első napjáig.