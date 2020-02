Már érezhető a Ciara hatása Vas megyében – A következő órákban erősödnek majd a széllökések

Megyénkben még csak egy eseményhez kellett vonulni, Sárváron.

A legnagyobb széllökések többfelé elérték a 110-120 km/h-t, de néhol (főleg a hegyekben) 150-170 km/h-t elérő lökések is voltak – írja az időkép.

Megyénkben már érezhető a Ciara hatása, de a széllökések a következő órákban még erősödni fognak – mondta Pétervári Tibor szombathelyi észlelő. Éjszaka gyengülni fog a szél, holnap reggeltől azonban újra megerősödhet majd. Csapadék egyébként a héten nem várható, de az erős légmozgás végig jellemző marad majd.

Ahogy arról beszámoltunk, az OMSZ a mai és a holnapi napra is sárga figyelmeztetést adott ki vasra (A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.), míg a környező megyékben eggyel magasabb szintű, narancssárga riasztás van érvényben ( várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t.). Ennek az az oka, hogy az Alpok lefogja kicsit a szelet, főleg az Őrség „bújik el” jobban a lökések elől – tette hozzá a meteorológus.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is figyelmeztet. Facebook oldalukon azt írják: „a Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő, ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen: zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba.

Ha mégis a szabad ég alatt ér minket a szélvihar, viselkedjünk nyugodtan és körültekintően: keressünk védett, stabil helyet (épületeket és aluljárókat), kerüljük a fákat, védjük a szemünket, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjunk. A kisgyerekeket fokozottan védjük a széltől. Hagyjuk el járművünket, mert bentről csak korlátozottan érzékelhetők a fenyegető veszélyek (például egy fa dőlése). Ne közelítsük meg se a leszakadt vezetékeket, se az állatokat, mert a viharban viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat.

Veszélyhelyzet, baleset és viharkárok esetén haladéktalanul hívjuk a mentőegységeket a 112-es telefonszámon!”

A Ciara ciklon már jelentősen gyengül, mire eléri hazánkat, de erejére jellemző, hogy Angliában a Sky News tudósítása szerint elsodort egy gyereket az utcán a széllökés. A British Airways New Yorkból Londonba tartó járata pedig az erős hátszél miatt megdöntötte a szubszonikus, azaz hangsebesség alatti repülés eddigi rekordját, a tervezett helyett két órával hamarabb, kevesebb mint 5 óra repülés után ért célba.

Németországban közlekedési fennakadásokat és károkat okozott a viharfront, ami hétfő reggel érkezett Bajorország tartomány térségébe, ahol több tízezer háztartás áram nélkül maradt és sokhelyütt megbénult a közlekedés. A müncheni nemzetközi repülőtér forgalmát határozatlan időre leállították, az 1050 hétfői járatból több mint 420 járatot töröltek. Münchenben és számos további városban korlátozásokkal működik a közösségi közlekedés. A fennakadások és a vihar jelentette veszélyek miatt tanítási szünetet rendeltek el a bajorországi iskolákban. A vezetékhálózatban keletkezett károk miatt 50 ezer háztartásban nincs áram Bajorországban.

Lengyeloszágban is 55 ezer háztartás maradt áram nélkül. Vasárnaptól hétfő hajnalig 1100 alkalommal riasztották a tűzoltókat, akik mindenekelőtt kidőlt fákat, leszakadt faágakat távolítottak el. Úttesten fekvő fák miatt két gépkocsivezető megsérült. A vihar negyven épületet rongált meg, ezen belül 28 lakóházat. Két dél-lengyelországi vajdaságban – a nyugaton fekvő Alsó-sziléziaiban, valamint a Kárpátaljaiban – harmadfokú, akár katasztrófajellegű jelenségekre is figyelmeztető riasztás érvényes. Az óránkénti 120 kilométeres viharos széllökések veszélye miatt az RCB vasárnap figyelmeztető sms üzeneteket küldött szét az ország déli részében fekvő öt vajdaság lakosainak. Ebben lehetséges áramszünetekről tájékoztattak, és arra kérték az embereket, hogy aki teheti, maradjon otthon.