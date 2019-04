Már nagyon kellene a csapadék a földeken – A szeszélyes időjárás élettani hatásai

Nem is az extrém meleg, inkább a meleg szél és a csapadékhiány okoz gondot a júniust idéző napokban. Már csak ma tart ki az enyhe idő, holnap tíz fokkal lesz hűvösebb. A szeszélyes időjárás megviselte a magas vérnyomással élőket, a napokban pedig több volt a megfázásos eset.

Csapadékhiány

Nyári napokat ígértek a prognózisok, és nem is sokkal maradtunk el tőle itt, a nyugati országrészben. De nem számít extrémnek a 25 Cel­sius-fok-közeli maximum ilyenkor. Az 1980-as és az 1990-es években is emlékszik ilyen április végi időre Pétervári Tibor. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője még a 2010-es és a 2011-es áprilist is említi mint hasonlót. Szombathely áprilisi maximuma 29,6 Celsius-fok, azt 1939. április 8-án mérték, azon a napon Szegeden 30 Celsius-fok fölé melegedett a levegő, az alföldi városokkal egyébként sem „veheti fel a versenyt” Vas megye ebben a tekintetben. Például a tegnapi országos rekord 33,6 Celsius-fok, még 1926-ban mérték Debrecenben. Ahhoz pedig, hogy ma országos rekordot döntsünk, 30,4 Celsius-fok fölé kellene melegednie a levegőnek, 1934 óta ez az április 26-ai magyarországi melegrekord, nem Vas megyei érték. A napokban 12–14 Celsius-fokig hűlt csak a levegő a szeles időben, márpedig áprilisban a minimum-hőmérsékletek havi átlaga Szombathelyen 7,2 Celsius-fok – mutatja az OMSZ naptára. Ami az enyhe időnél aggasztóbb, az a csapadékhiány – hangsúlyozta a meteorológiai észlelő, és ezt emelte ki Kecskés Ferenc, a Gabonakutató Nonprofit Kft. táplánszentkereszti telephelyének növénytermesztési szakirányítója is. Az aszályt pedig fokozza a szél.

– Nem egy óriási zápor kellene, hanem áztató eső. Én úgy gondolom, hogy egy 70-80 milliméter szakaszosan, mondjuk egy hét alatt – mondta a növénytermesztési szakirányító. A hétvégére és a jövő hét elejére ígérkezik csapadék Vas megyébe, de nem várható, hogy kiadós lesz. Pétervári Tibor emlékeztetett, már február óta tendencia, hogy közelít egy-egy csapadékzóna, aztán mire ideérne, kifullad. Így volt ez az előző héten, és lehet, hogy így járunk április utolsó napjaiban is.

– A kevéske eső arra lehet, lesz elegendő, hogy életben tartsa az elvetett növényeket – ezt mondta Kecskés Ferenc. A mezőgazdasági területeken lehet próbálkozni a munkák átütemezésével, gyakorlatilag igazodni az időjárási jelenségekhez, tendenciákhoz. – Mi korán elmunkáltuk a szántást, hogy megőrizzük azt a kevés talajnedvességet, ami volt. Valamennyire lehet segíteni, de már túl sok ez a száraz időszak – összegezte. Hozzátette a szakember, hogy itt, nyugaton talán még jobb a helyzet, de északon meg az ország más részein még kevesebb csapadék volt. Az OMSZ térképe szerint Vas megye déli részén (még) nem jelentős a föld vízhiánya, enyhe az aszály a megye keleti részén, északon már közepes, foltokban jelentős aszály mutatkozik.

A kiskertek is megsínylik a csapadékhiányt, bár több lehetőség van öntözésre. A petrezselyemnek és a sárgarépának is jól jönne az eső, meg a retek is földbe került egy hónapja, az különösen szereti a vizet.

Frontérzékeny

A száraz meleg időben melegfronti hatás érvényesül, ez fejfájást, álmatlanságot hozott a frontérzékenyeknek.

– A változékony időben, két-három hete sokkal több problémája volt a hipertóniásoknak, mint most – mondta tapasztalatairól dr. Kiss Imre jánosházi háziorvos. Szerinte ha napokig kitartana a meleg, akkor többeknek lenne vérnyomásproblémájuk, de most nem volt kiugró az esetszám a praxisában. – Érdekes módon inkább náthával, torokfájással jönnek – mondta még az orvos. Érdemes rétegesen öltözni: amennyire lehet, igazodni a viszonylag hűvös reggelekhez és a ma még nyarat idéző délutánhoz. Holnap már 10 Celsius-fokkal alacsonyabb lehet a maximum-hőmérséklet a mainál, és nem is lesz 20 Celsius-fok májusig – akkor meg azért kell tenni a megfázás ellen.