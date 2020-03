Marad a havazás szerdán Vas megyében – Így esik Szombathelyen (Videóval)

Furcsa tréfát űz velünk az időjárás.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Ahogy arról beszámoltunk, már kedden is elkezdte megmutatni arcát a tél, jelezte, hogy még nem lehet leírni. A megyeszékhelyen a hideg szél mellett, csak a reggeli órákban tapasztalhattak az emberek némi hószállingózást, amiről mi videót is készítettünk, de hamar elállt. Ezzel azonban még nem volt vége a március végi télnek Vas megyében. Szerda reggel arra kelhetett mindenki, hogy havazik Szombathelyen, ezúttal sokkal intenzívebben, már a háztetőket és a növényzetet is beborította, ellentétben a tegnapival.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, az északkeleti határvidéken lehet reggel még vékonyabb a felhőzet. Északon néhol, délen sokfelé várható havazás, amely napközben egyre inkább havas esőbe vált át, de az Őrségben, a Mecsekben, illetve a délnyugati határszélen egész nap havazás lesz a jellemző. Napközben újra többfelé megerősödik a keleti szél, ami a Dél-Dunántúlon hófúvásokat is eredményez. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul. Késő estére 0, +5 fokra hűl le a levegő.

Készített fotókat a havas tájról? Küldje el nekünk a [email protected] e-mail címre.