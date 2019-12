Még kárpótolhat a tél a meleg napokért

Rekordokat döntöget a hőmérséklet az utóbbi napokban, a decemberben megszokottnál jóval melegebb van. Szakembereket kérdeztünk, hogyan hat ránk, és hogyan a növényvilágra a rendkívüli „tavasz”.

A szokatlan meleg az egészséges ember szervezetét is megviseli, de különösen figyelniük kell magukra a vérnyomásproblémával, szívritmuszavarral küzdőknek – mondta dr. Morvay Adrienn szombathelyi háziorvos. Érdemes ilyenkor rendszeresen ellenőrizni a vérnyomásunkat, ha pedig mellkasi panaszt, nehézlégzést, verejtékezést tapasztalunk, vegyük igénybe az egészségügyi el­látást. Gyakrabban megjelennek ilyenkor a görcsös fájdalmak, és mivel a meleg miatt kigomboljuk a kabátot, levesszük a sálat, könnyebben meg is fázunk. Hirtelen megszaporodtak a pácienseknél a felső légúti, húgyúti panaszok.

A doktornő azt tanácsolja: nyúljunk vissza a már elcsomagolt vékonyabb kabáthoz, cipőhöz. Az ünnepek kapcsán pedig arra figyelmeztet: a több­napos szabadság, az esetleg felboruló napirend ellenére is minden körülmények között vegyük be a szokásos gyógyszereinket, és a folyadékpótlásról se feledkezzünk meg!

A növényvilágban is kavarodást okoz a szokatlanul meleg, szinte mediterrán tél. Dr. Nagy László növényvédelmi szakmérnök szerint az egyik legnagyobb veszély, hogy ha nem lesz kemény hideg, ami megtizedelje őket, elszaporodnak a kártevők, gombák, baktériumok, sőt még újakat is kapunk délről. A növényeknél kimaradhat a biológiai pihenő időszak, amikor például a metszést el lehet végezni. A talajnak is szüksége lenne a hidegre, hogy a felásott, felszántott rögöket a fagy szétrobbantsa, apró morzsássá tegye a földet. De nincs még vége a télnek – biztat a szakember, remélhetően jön még hidegebb idő. A gyümölcsfákra akkor lenne veszélyes a meleg után érkező fagy, ha már piros bimbós fázisba jutottak volna, de ez egyelőre nem történt meg – aggodalomra akkor lesz ok, ha még sok meleg nap jön. A szakember azt kéri a kertészkedőktől: a jó időt kihasználva gyűjtsék össze és komposztálják a lehullott leveleket, mert a komposztálás során a kórokozók elpusztulnak, ráadásul teljes értékű szerves anyagot kap a kertész.