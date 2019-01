Megdőlhet Szombathely országos rekordja?

A hét elején hideg levegő érkezik, aztán melegfront határozza meg időjárásunkat. A viszonylag magas nappali hőmérsékletek ellenére nem valószínű, hogy felülírja Szombathely saját januári melegrekordját.

A következő napokban északi áramlással hideg levegő érkezik, a hét első napjaiban sokfelé viharos lesz az északnyugati szél – mondta el Szabó Zsanett meteorológus az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisában. Szombathelyen ma és kedden 55-57 kilométer per órás széllökés is lehet, hétfőre délnyugati, keddre északnyugati irányú légmozgást jósolnak. A szél az év első havának első dekádját is meghatározta, olyannyira, hogy legfeljebb április szokott ilyen szeles lenni, mint az idei január a vasi megyeszékhelyen. Kevéske csa­padék szerda hajnalra látszik a heti előrejelzésben: havazást jósol a prognózis Szombathelyre. Hóember építésére alkalmas mennyiség nem valószínű.

A hét további részében távolodik a teknő, amely a szeles, változékony időt okozza, helyette anticiklon peremén egy melegfront érkezik, az nedvesebb és enyhébb légtömegeket szállít fölénk – így szól a prognózis. Hogy mennyire enyhe lesz az idő? Azért nincs veszélyben Szombathely országos melegrekordja. 2011-ben január 15-én Szombathelyen 13,6 °C volt, ezzel a vasi érték beállította Somogyszob 1993-as napi rekordját, azóta nem volt ennyire enyhe az év 15. napja az ország területén.

– Persze az átlagosnál enyhébb a hét, de semmiképpen nem kirívó. Rendkívüli ilyentájt a 10-15 °C lenne, vagy pláne extrának 15 °C feletti számít, ami már volt is. Így első emlékezetből a 1990-es évek közepe felé jut eszembe – hangsúlyozta Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Emlékeztetett, hogy tavaly 14,9 °C volt Szombathelyen január 6-án, és 16,8 °C-ot mért 29-én. Aztán jött a feketeleves: februárban meg március elején kaptunk telet. Március 1-jén -16,3 °C volt tavaly, ami az egész 2018-as év legalacsonyabb szombathelyi hőmérséklete lett. A héten 5-7 °C lehet délutánonként, csütörtökre pedig 10 °C-os maximum látszik a vasi megyeszékhelyre. Az éjszakákra, hajnalokra látszik fagy, már csak azért is, mert – ahogy Pétervári Tibor fogalmazott – „mi itt a hegyek árnyékában megbúvunk”.

Az év első 13 napjából 11 lett fagyos, talaj mentén pedig mindegyik – summázta 2019 első méréseit.Összességében a délutánok sem látszanak kirívónak, hiszen lesz a héten, amikor +5 °C sem lesz.

Vannak még „fontos” napok januárban. Egyrészt van három nap, amikor Vas megye a melegrekorder országosan. 20-ára és 28-ára Rábagyarmatot, 21-ére Szentgotthárd Farkasfa városrészét jelöli a szélsőségnaptár. 2008. január 20-án 17,5 °C volt, 1993. január 21-én 16,5 °C-ot mértek, 2002. január 28-án 18,9 °C volt, pluszban az is. Hogy idén megdőlnek-e ezek a rekordok, az még nem látszik, valószínűleg Piroskának, Vincének és Pálnak is lesz beleszólása. A népi megfigyelések szerint ugyanis, ha január 18-án, Piroska napján fagy, akkor negyven napig még fagyni is fog. Ha január 22-én, Vince napján olvadás kezdődik, jó lesz a termés, viszont ha esik, nem lesz jó a 2019-es bor. Január 25-én, Pál-nap körül pedig általában fordulat, jelentős változás áll be az időjárásban.