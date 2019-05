Melegszik az idő, de előfordulhatnak záporok a hétvégén Vas megyében

Szombaton igazi kirándulós időre lehet számítani, vasárnap azonban már előfordulhat csapadék.

Azzal, hogy többször áztunk, sőt még fáztunk is átvészeltük a csütörtököt, és kicsit fellélegezhetünk. Ahogy arról tegnap beszámoltunk pénteken már láthatjuk a napot, letehetjük az esernyőt, és újra visszaakaszthatjuk a szekrénybe a nagykabátot. A met.hu előrejelzése szerint az időjárás átmenti pénteki formáját a hétvégére is, sőt a levegő egyre melegebb lesz megyénkben. Szombat hajnalban már 13 fok lesz, ami délelőtt 20-ra, délután pedig 23 fokra is felemelkedik. A napsütésbe helyenként belerondíthatnak a felhők, és az időnként felerősödő északi szél, de csapadék nem várható, tehát érdemes kimozdulni.

Vasárnap változékony időre lehet számítani Vas megyében, de 25 fokig is felkúszik majd a hőmérő higanyszála. Annyi negatívumról azért be kell számolni, hogy helyenként kialakulhat záporeső, de cserébe a nap is alkalmanként előbújik a felhők mögül.