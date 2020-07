Ne számítsunk jó időre pénteken

Délutánra Vas megyében felszakadozik a felhőzet, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar.

Vas megyében zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Reggel, délelőtt többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, ekkor főként a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon lehet gyenge-közepes intenzitású eső. Délután északnyugat felől a Dunántúlon felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott egyre inkább csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. A Dunától keletre viszont még ekkor is borult marad az ég és eshet az eső, északkeleten az ég is döröghet. Az északias szél több helyen megélénkül, napközben a nyugati megyékben meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Késő estére 14, 17 fok közé hűl le a levegő.