Nem sokáig élvezhettük a napsütést, csütörtökön ismét az esőé lesz a főszerep Vas megyében

Senki ne hagyja otthon az esernyőjét, szüksége lesz ma rá.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint folytatódik a túlnyomórészt borult idő, ugyanakkor a déli, délkeleti megyékben csökken a felhőzet. Egyre inkább az északi országrész fölé húzódik vissza a csapadékzóna, de az éjszaka első felében a déli megyékben kialakulhatnak zivatarok is. Helyenként élénk marad az északkeleti szél. A hőmérséklet késő este 9 és 14, hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Vas megye némileg szerencsétlenebb helyzetben van, ugyanis csapadék is várható, a hőmérséklet pedig a délutáni órákban is 10 fok körül várható. Figyelmeztetést viszont nem adtak ki megyénkre.

Orvosmeteorológia

Kezdetben a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás, ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat, csökken teljesítőképességünk. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Csütörtök délután egyre többfelé terheli hidegfront szervezetünket, emiatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg.