Rekord meleg és bőséges napsütés – Ilyen lett az idei június Szombathelyen

Több mint 4 Celsius-fokkal magasabb lett a júniusi középhőmérséklet, mint a sokévi átlag. Minden nap sütött a nap és egy trópusi éjszaka is került a szombathelyi meteorológiai kalendáriumba az év hatodik hónapjában.

Júniusban 22,4 Celsius-fok lett a középhőmérséklet Szombathelyen, ez 4,2 Celsius-fokkal magasabb érték, mint az 1981 és 2010 közötti júniusoké volt. És melegebb, mint az eddigi rekorder, a 2003-as június – összegezte Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője.

A legmelegebb nap 27-e volt, amikor kereken 34 Celsius-fokot jegyzett fel az észlelő szombathelyi meteorológiai állomáson. A napi maximumok átlaga 28,5 Celsius-fok lett, ez is rendkívül magas érték, a minimumoknál pedig még ennél is kiugróbb adat mutatkozik. Ugyanis a legalacsonyabb minimum hőmérséklet 10,4 Celsius-fok volt júniusban, a hónap első napján – márpedig 40 éve, 1979 óta minden júniusban előfordult, hogy 10 Celsius-fok alá csökkent egy-egy, vagy akár több hajnalon is a levegő hőmérséklete, idén nem volt erre példa.

Hőségnapból 10 jutott, vagyis amikor 30 Celsius-fok fölé ment a napi maximum. 25 Celsius-foknál magasabb érték, vagyis nyári nap 29 volt. És lett egy trópusi éjszaka is, amikor nem csökkent 20 Celsius-fok alá az éjszakai hőmérséklet.

A napsütésre nem lehetett panasz, hiszen 326 órát 36 percet sütött a nap Szombathelyre, ez 94 órával és 48 perccel több, mint a sokévi átlag.

A csapadékot tekintve nem lettek rekordok: a meteorológiai állomáson 47 millimétert jegyzett fel az észlelő, ez a sokévi átlag 60 százaléka. A nyári záporok, zivatarok lokális jellegét jól mutatja, hogy az úgynevezett társállomáson, néhány kilométerrel az OMSZ-mérési helyszíntől, 53 milliméternyi hullott. Zivataros napból egyébként ötöt jegyzett fel a mögöttünk hagyott hónapban Pétervári Tibor.