Szeles, de napos időre lehet számítani kedden Vas megyében

Akár 23 fokig is melegedhet az idő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely később szakadozik, és egyre inkább gomolyossá válik. Szórványosan valószínű zápor, zivatar. Északkeleten átmenetileg zárt is lehet a felhőtakaró, arrafelé eső is előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon több helyen lesz erős, de záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de északkeleten néhol kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Orvosmeteorológia

Időjárási front nem éri el térségünket, de mivel a magasban átmenetileg pár fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél enyhe panaszok jelentkezhetnek.