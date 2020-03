Végre melegünk lesz – Gergely napján megyénkben biztosan nem havazik

Még lesznek fagyos napindítások márciusban, de a héten az igazi tavasz is mutatja magát. Vethetjük a salátát, újhagymát, és szinte száz százalék, hogy nem dől meg Vas megye két március közepi hőmérsékleti rekordja idén.

Átlagos, változóan felhős időjárással kezdődött a második márciusi hét, és ma még a tegnapihoz hasonló időre számítsunk – márpedig a népi időjárási megfigyelések szerint amilyen az időjárás március 9-én és 10-én, még negyven napig olyan lesz. Ez a bölcsesség szinte azonnal megdől: a hét közepén kiugró meleg ígérkezik – mondta el Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője.

Szerdán és csütörtökön 17–18 Celsius-fok lehet, miközben ha nem is zavartalan, de napsütés ígérkezik, valamint élénk nyugati-délnyugati szél. Pedig március 12. Gergely napja, amikor az utolsó erősen havas napra számíthatunk – idén biztosan nem. Csapadék a héten péntekre várható, a prognózisok 4–5 milliméternyit jeleztek. Az esővel párhuzamosan csökken a hőmérséklet, pénteken 12–13 Celsius-fokos maximum valószínű, szombaton és vasárnap 10 Celsius-fok körül mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A hét közepén nem várható fagy, 3–6 Celsius-fokos minimumok valószínűek szombatig, utána lehet ismét fagyos a napindítás. A hét utolsó napjára, március 15-ére újabb csapadék látszik, ugyancsak bizonytalan mennyiséggel. És éppen március közepe lesz az az időszak, amikor a hónapban az első országra szóló szélsőségeit jegyzi Vas megye. 1957. március 14-én Szentgotthárdon +22,3 Celsius-fok volt, 1953. március 15-én pedig Szombathelyen –16,4 Celsius-fokot mértek – nem valószínű, hogy 2020 felülírja az országra szóló vasi rekordokat.

A kiugróan enyhe napokon érdemes körültekintőbbnek lenni, például a közlekedésben is, hiszen melegfront jellegű lesz a légkör, ennek nyomán csökken a koncentráló képesség. A jó idő viszont sokakat kicsalogathat már a kiskertbe, Pétervári Tibor például már túl van a vetőmagbeszerzésen. Azt mondta az észlelő, a hónapos retek, az újhagyma, a saláta vetése is aktuális lehet most március dereka felé közeledve.