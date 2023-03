“Kiemelten jó helyen , összeköltözőknek vagy akár vállalkozásra is alkalmas lehetőségekkel ! Sok szobás szép ház Herényben dupla garázzsal, parkosított kerttel! Az ingatlan 2006-ban épült, folyamatosan karbantartott, egy festés után csak be kell költöznie! Intim kellemes kert, nagy terasz, jó szomszédok! A ház ideális választás lehet egy többgenerációs családnak is, a jó elosztás és a tágas terek miatt.

A 712 m²-es telken fekvő épület új gazdája télen-nyáron a nyugalom szigetén érezheti magát. Az ingatlan egyedi tervezésű, kívül-belül igényes anyagok felhasználásával és beépítésével készült, a 44-es Porotherm falazata szigeteléssel egy rendkívül alacsony fenntartást eredményez. (30 E Ft/ hó a gáz átalány) Az egyedi stílusú ingatlanba belépve, egy tágas közlekedőből nyílik a nagy méretű, különös gonddal és igénnyel kialakított és berendezett étkező-nappali-konyha (65m2) , ahol többek között kandalló is emeli az amúgy is magával ragadó hangulatot. Itt a földszinti részen található még egy szoba, fürdőszoba, wc, ami egy külön lakrésznek is használható, lehetőség van egy saját kis konyha kialakítására, az emeleten 4 szoba, 3 fürdőszoba kényelmes közlekedő, terasz található.