Eltűnt emberek Vas megyében: évek óta a körözési listán vannak, életjel nélkül

Vas megyében is több eltűnt ember sorsát homály fedi, akik közül vannak, akiket már több mint két évtizede keresnek. Az eltűnt emberek ügyei mindig megrendítik a közvéleményt, hiszen minden egyes név mögött család, barátok és egy be nem teljesült életút áll. Korda György Sándor, Szakonyi Róbert és Molnár Lászlóné esetei máig megválaszolatlan kérdéseket hagytak maguk után.

Eltűnt emberek Vas megyében – közel húsz éve nincs róluk hír

Eltűnt emberek Vas megyében – három sors a múltból

Ahogy arról a Vaol.hu korábban is beszámolt, az eltűnések hátterében nagyon sokféle ok állhat. Egyes esetekben bűncselekményre utaló körülmények merülnek fel, máskor önkéntes eltűnésről, családi problémáról vagy egészségügyi gondról van szó. A rendőrség minden bejelentést komolyan vesz, és országos adatbázisban rögzíti az eltűnt személyeket.

A körözési lista ma is élő

A Vaol.hu korábbi cikkében megjelent körözési lista szerint Vas megyében a három említett név továbbra is szerepel a nyilvántartásban. A rendőrség hivatalos oldalán, a police.hu portálon is megtalálhatók azok a fotók és adatok, amelyek segíthetik a lakosságot az azonosításban.

Korda György Sándor – 2006-ban tűnt el nyomtalanul.

Szakonyi Róbert – utoljára 2000-ben látták.

Molnár Lászlóné – 1998 óta nincs hír róla.

Az ő történetük is bizonyítja, mennyire törékeny az emberi biztonság, és mennyire fontos minden apró nyom, amely közelebb vihet a megoldáshoz.

Három sors, amely a mai napig válaszok nélkül maradt. A családtagok reménye és a rendőrségi nyilvántartás egyaránt azt jelzi: amíg nincs biztos hír, addig a keresés sem érhet véget.

Minden újabb megosztás, minden figyelemfelhívás segíthet, hiszen egyetlen felismerés is elég lehet a nyomozás újraindításához.

