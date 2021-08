Halálsarok a fővárosban: előfordul, hogy sikolyokat hallanak a lakók

Pestszentimrén, a Lőrinci út és a Szálfa utca kereszteződésében egy kisbusz elsőbbségadás nélkül hajtott át, emiatt személyautóval ütközött. A vétlen sofőr súlyos sérülésekkel került kórházba. Ez a baleset júliusban történt, és nem az egyetlen volt. Előfordult olyan is, amikor a sofőrt a fáról kellett leszedni, vagy autóból kivágni. A legszomorúbb pedig az, hogy a halálsarok már évtizedek óta szedi áldozatait.

Itt havi szinten, hetente 1 baleset történik a környékbeliek szerint. Azt mondják, van olyan hét, amikor szinte naponta egy vagy akár kettő, és van olyan hét, amikor megússzák a csattanásokkal, sikollyal, elborzasztó szituációkkal járó karambolokat. Nem is beszélve arról, amivel ez jár. A helyszínre rendszeresen kivonul a rendőrség helyszínelni, a mentő is kiérkezik és a tűzoltóság is áramtalanítja a járművet, illetve szinte kivétel nélkül nagy mennyiségben kerül szennyeződés az úttestre. A legrosszabb persze az, hogy emberek sérülnek meg, ki súlyosabban, ki könnyebben. Ráadásul nehezíti az általános közlekedést, hogy a balesetek idején forgalomkorlátozás lép életbe átmenetileg. Emiatt, a buszok (284E, 184-es) sem tudnak úgy haladni, hogy betartsák a menetrendet.

De mi a baj ezzel a kereszteződéssel?

Azt mondják a balesetek zöme gyorshajtás miatt, illetve figyelmetlenségből fakad. Na, de! A Metropol helyszíni szemléjéből is kiderül, hogy a Szálfa és a Lőrinci út sarka nem teljesen derékszögű, ahogyan az általában lenni szokott, és a sofőr nem látja be a kereszteződést úgy, ahogy az szükséges volna. Ráadásul a Lőrinci úton egy emelkedő is megelőzi a kereszteződést, ami miatt az ott haladó autó sebessége is nagyobb lesz, a fák pedig szintén takarják a kereszteződést.

Nincs más út, csak a lakossági aláírásgyűjtés

A közelben lakók már sokszor jelezték a problémát az önkormányzatnak, de eddig nem történt előrelépés az ügyben. A petíció indítója 22 éve él a helyszín mellett, az ablakból pont rálát a kereszteződésre. „Még óvodás koromból is vannak emlékképeim az itteni balesetekről, de az utóbbi tíz évben és főleg nyáron egyre több karambol fordul elő” – meséli tapasztalatait a Metropolnak Banitz Boglárka.

„Nemrég egy éles sikolyt hallottam, kinéztem és egy citroen repült a levegőben, végül fejre állt. Félelmetes volt! Két hete a tűzoltók vágtak ki a kocsiból egy áldozatot, a sofőrt pedig a mentő vitte el”-folytatja. A petícióval azt szeretnénk elérni, hogy az önkormányzat építsen körforgalmat, vagy helyezzen ki lámpákat. A petíciót itt tudod aláírni, amennyiben támogatnád a kereszteződés rendezésének ügyét.

A helyi baloldali vezetés kampányelemként tekint az ügyre

A helyi kezdeményezés hírére Ferencz István önkormányzati képviselő (DK) látszólag pozitívan reagált egy posztban, ugyanakkor türelmet kért pénzhiányra hivatkozva, és kilátásba helyezte a 2022-es választást. Mindez azt feltételezni, hogy a baloldal által vezetett XVIII. kerületi Önkormányzat inkább hagyja megtörténni a baleseteket, és teszi ki veszélynek a kerületieket is, mint sem, hogy pénzt csoportosítson át a helyzet megoldására.

Korábban már történt lépés az ügyben

„Mi a legutóbbi választások előtt elkezdtük vizsgálni a megoldást, de 2019 után, már nem tudtuk folytatni. Azt viszont szerettük volna elérni, hogy a jelenlegi vezetés, tervezze be az önkormányzat 2021-es éves költségvetésébe a körforgalom megépítését„ – ezt már Dr. Lévai István Zoltán, a XVIII. Kerületi Önkormányzat Fidesz-KDNP-s képviselője mondta el, aki tájékoztatott arról is, hogy a javaslatukat a baloldali többségű testület lesöpörte és azóta sem történt semmi az ügyben.

”Ha igazán akarná a városrész vezetése, akkor a kerület teljes egészében is átvállalhatná mind a tervezés, mind a megvalósítás részleges vagy teljes költségét, annak ellenére, hogy ez alapvetően fővárosi feladat lenne– hangsúlyozta Dr. Lévai István Zoltán.

A képviselő a műszaki információkat is elárulta:„Ha lámpák kihelyezésében gondolkodnánk, akkor az legalább 50 millió forintot jelentene az önkormányzatnak, ha körforgalomban, az ennek minimum a duplája. Tehát nem akkora összeg, ami csődbe sodorná sem a kerületet, sem a fővárost. A lámpák esetében torlódásra kell számítani, ezért lenne jobb a körforgalom. Utóbbi megépítéséhez viszont, tulajdoni viszonyokat kellene rendezni, ami időigényes és valószínű valamennyi erdőcserére is szükség volna, ezért is fontos, hogy mihamarabb útnak lehessen indítani a tervezést és majd a kivitelezést. Reméljük a megoldással nem vár a baloldali vezetés a választásokig, mert ez azt jelentené, hogy politikai haszonszerzésből cselekszik és nem a lakosság érdekeit képviseli.

Megkérdeztük a környékbelieket, hogy bírják cérnával

A Metropol szerkesztősége kiment a Szálfa utca és a Lőrinci út kereszteződéséhez, amit a helyiek csak halál sarokként emlegetnek. A környékbeliek szerint, sok a baleset, sőt a közeli üzlet dolgozói gyakran hallják az ütközések miatti csattanásokat.

Csaba: „Nagyon tele van a hócipőm az egésszel, amikor például balra próbálok kanyarodni a Szálfa utcáról a Lőrinczi útra, alig látok az emelkedőtől. Iszonyat.”

Gyuri: „Igyekszem olyankor jönni, amikor kisebb a forgalom. Az igazi probléma, hogy nem nyilvánították főúttá a Szálfa utcát, és sokan nem tudjak, hogy jobb kezes útról van szó. Másik probléma, hogy nem elég széles az utca.”

Utána néztünk: éppen csak „ízelítő” a karambol- lajstromból:

• 2021. 07. 10. Összeütközött két gépkocsi

• 2021. 04. Felborult egy autó

• 2019.04.18.Durva baleset, egy ember megsérült

• 2019.03.21. Két gépkocsi ütközött össze

• 2015.09.26. Két személyautó karambolozott