90 km/h helyett 162 km/h-al – Több mint 200 gyorshajtó számíthat bírságra Vas megyében

A sofőrök közül volt, aki a záróvonalon 129 km/h sebességgel előzött, vagy a 90 km/h megengedett sebesség helyett 162 km/h sebességgel közlekedett.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a napokban végrehajtott közlekedésrendészeti ellenőrzés során 214 sofőr sebességtúllépését rögzítették Vas megyei közútjain. A sebességellenőrzések célja mindig a közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a gyorshajtások miatt bekövetkező közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása.

A képen látható autós szabálytalan előzését a 88-as számú főúton, Sárvár térségében rögzítették a rendőrök. A kőszegi sofőr a záróvonal és a jelzőtábla tilalma ellenére előzött, ráadásul a megengedett sebességhatárt is jelentősen átlépte: 90 km/h helyett 129 km/h sebességgel közlekedett. A forgalom-ellenőrző járőrök megállították, az előzési szabályok megsértése miatt helyszíni bírságot, a sebességtúllépés miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, valamint összesen tíz büntetőpontot adtak.

A lakott terület közelsége miatt a 87-es számú főút Kőszeg külterületének kiemelten balesetveszélyes útszakaszán is több sebességtúllépést rögzítettek kollégáink. Az útszakaszon halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó baleset is történt, ezért sebességkorlátozó táblák kihelyezésével próbálták a közlekedők figyelmét felhívni a sebességhatárok betartására. Azonban sok járművezető, ahogy a fenti képen is látszik, nem veszi ezt figyelembe, jelentősen átlépi a megengedett sebességet. A felvételen látható, hogy a sofőr a megengedett 50 km/h helyett 123 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtás miatt a jármű üzemben tartójával szemben 200 ezer forint közigazgatási bírság kerül kiszabásra.

Egy másik gépjárművezető 90 km/h helyett 162 km/h sebességgel közlekedett a 87-es számú főúton, Szombathely térségében. A járőrök a rumi sofőrt megállították, 90 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki és büntetőpontot adtak – írja a police.hu