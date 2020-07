A múlt heti, vasi gyorshajtási rekordtól elmarad, de azért ez is „szép” teljesítmény

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a közlekedési szabályok megszegése súlyos következményekkel járhat! Kérjük, hogy tartsák be a megengedett sebességhatárokat!

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalom-ellenőrző Alosztályának járőrei az elmúlt hétvégén is tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a 84-es számú főúton. A folyamatos ellenőrzés célja most is a szabálytalankodók kiszűrése volt a közlekedésbiztonsági helyzet javításának érdekében.

A nyári időszakban megnövekedett forgalom próbára teszi a gépjárművezetőket és nehezíti a közlekedést. Munkatársaink több olyan járművezetővel szemben is intézkedtek, akik jelentősen átlépték a megengedett legnagyobb sebesség felső határát. Egy sofőr Kissomlyó térségében 90 km/h helyett 169 km/h sebességgel közlekedett, egy másik autós Duka térségében nem sokkal maradt el a múlt heti rekordertől, 90 km/h helyett 192 km/h sebességgel haladt gépkocsijával. A közlekedésrendészeti járőrök a járművezetőket megállították és velük szemben a gyorshajtás miatt közigazgatási bírságot szabtak ki és büntetőpontot adtak.

A főút borgátai szakaszán 90 km/h helyett 166 km/h sebességgel haladt egy autós, akinek szabályszegését rögzítették munkatársaink. A jármű üzemben tartójával szemben közigazgatási bírság kerül kiszabásra- írja a police.hu.