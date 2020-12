Celldömölki férfiak akartak Pápán katalizátort lopni

A pápai nyomozók egy 21 és egy 24 éves celldömölki férfi ellen folytatnak eljárást.

A rendőrségre a Pápai Rendőrkapitányság szolgálaton kívüli rendőre tett bejelentést arról 2020. december 4-én, hajnalban, hogy Pápa külterületén két személyt tartóztat fel, akik egy út szélén álló autóból a katalizátort akarták ellopni. Az elkövetők egy emelővel már megemelték a járművet, és megkezdték annak bontását, valamint a gépkocsijukban a bűncselekmény elkövetéséhez használható további eszközök is voltak. A helyszínre érkező járőrök igazoltatták a két férfit, egy 21 és egy 24 éves celldömölki lakost. A rendőrök megállapították, hogy az idősebbik elkövetőt a Celldömölki Rendőrkapitányság körözi, mivel nem fizette be a rá kiszabott bírságot, továbbá felmerült a gyanú arra, hogy kábítószert fogyasztott. A két férfit előállították és gyanúsítottként kihallgatták. Megalapozottan gyanúsíthatók azzal is, hogy a megemelt autóból szerszámokat tettek el, továbbá 2020. december 3-ra virradó éjszaka Bakonytamásiban egy személygépkocsi katalizátorát lopták el. Mindketten beismerő vallomást tettek – adta hírül a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság.

Ellenük lopás vétség, lopás vétség kísérlet, a 24 éves férfi ellen továbbá kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt folyik büntetőeljárás.