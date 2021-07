Családi tragédia: a feleség gyilkolhatta meg a férjét – A szomszédok szerint kódolva volt a tragédia

Tragédiával végződött az évek óta tartó családi bántalmazás. Marika néni csütörtökön hajnalban átlépett egy határt és meggyilkolta férjét, a mindenki által kedvelt Laci bácsit.

Holtan találtak otthonában egy idős, nyolcvan év körüli férfit szerdán reggel – kaptuk a hírt. A helyszínen aztán gyorsan kiderült, nem egyszerű halálesetről van szó, a férfi emberölés áldozata lett, Laci bácsival – mert így hívták az áldozatot – minden bizonnyal felesége, Marika néni végzett, harmadik személy szerepe állítólag nem merült fel. Hogy pontosan hogyan, és mikor történt a gyilkosság, nem tudjuk, de hogy Laci bácsi éjfélkor még élt, az a szomszédok szerint egészen biztos, akkor ugyanis még hangoskodás szűrődött ki a házból. Miközben a környéken élőkkel beszélgetünk, egy hosszú évek óta tartó családi dráma képe bontakozik ki előttünk.

Laci bácsi régóta élt bántalmazó kapcsolatban, felesége a szomszédok szerint rendszeresen verte. A rendőrök számára sem volt ismeretlen a pár, többször hívták őket, hogy tegyenek rendet. Ahogyan Laci bácsi a bántalmazások miatt többször került kórházba, úgy Marika nénit is többször bevitték a rendőrök, de aztán mindig elengedték. Többen elmondták, az idős házaspárnak nem kellett volna úgy élnie, ahogy. Anyagi gondjaik nem voltak, Laci bácsi egész életében tisztességesen dolgozott, volt idő, amikor még alkalmazottai is voltak, Marika néni pedig egykor orvos asszisztensként kereste a kenyerét. Férjén azonban már nem segített, pedig ő három évvel ezelőtt agyvérzést kapott, fél oldalára lebénult, tolószékbe kényszerült, kiszolgáltatottá vált. A tragédiához az vezetett, hogy Marika néni – a szomszédok elmondása szerint – gyakran nyúlt a pohár után, ilyenkor aztán nem tudott parancsolni az indulatainak, teljesen kifordult magából, aminek Laci bácsi látta kárát, ráadásul az utóbbi időben már védekezni sem tudott, így egy-egy balhénál eleve vesztésre volt ítélve. A családi konfliktusok persze nem most kezdődtek.

– Mi tizenöt éve lakunk itt, akkor már folyamatosak voltak a veszekedések. Marika nénit többen próbálták jobb belátásra bírni, ahogyan Laci bácsinak is többször javasolták, hagyja el az asszonyt, de ő nem tette, pedig kódolva volt, hogy előbb-utóbb tragédia történik – meséli egy közelben élő. A falubeliekre tehát nem hallgattak, gyermekeik pedig bár voltak, nem velük éltek. Laci bácsinak az első házasságából volt egy fia és egy lánya, ők állítólag ritkán látogatták, testvérének fia valamivel gyakrabban megfordult a házban – szülei halála után Laci bácsiék nevelték fel őt is – de hiába, minden pillanatban ő sem lehetett jelen.

Kevéssel járunk 13 óra után, amikor mindezeket megtudjuk, Marika nénit nem sokkal korábban ültették be egy rendőrautóba és vitték el, Laci bácsi holtteste még a házban van. A rendőrök, akikhez nem sokkal 9 óra után futott be a riasztás, még javában helyszínelnek. Úgy tudjuk, a hatóságot a helyszínre elsőként érkező háziorvos értesítette a történtekről. A helybeliek Marika néniről az említetteken kívül nem sokat árulnak el, boltba ritkán járt, akkor is leginkább tejért ment a macskáinak, Laci bácsit pedig nagyon dolgos, kedves, szeretetre méltó emberként írják le. Így beszélnek róla a falu másik végén is, ahol egy férfinak – akaratunkon kívül – mi visszük a tragédia hírét. – Azt hallottam, hogy sok rendőrautó áll a falu elején, de azt nem tudtam, hogy ezért. Nagyon szomorú, ami történt.

Kiemelt képen: Rendőrök helyszínelnek a tragédia helyszínén. A magatehetetlen idős férfit minden jel szerint a felesége ölhette meg

