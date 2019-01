Droggal kereskedtek – Életfogytiglant is kaphatnak

Marihuánát termesztettek és árultak is a vádlottak, részben “exportálták” a drogot, az osztrák “viszonteladóikat” már elítélték. Most készült vádemelés a Vas Megyei Főügyészségen.

Nem csak kábítószer, fegyver miatt is felelnie kell a férfinak és vádlott társainak – derül ki a Vas Megyei Főügyészség közleményéből. A letartóztatásban lévő vádlott engedély nélkül tartott lőfegyvernek minősülő ismétlő rendszerű kispuskát tartott a lakóhelyén, ez is hozzáadódik a bűnlajstromához.

A nyomozás eredménye szerint “exportáltak” is drogot: a letartóztatásban lévő férfi és egy vádlott társa, egy nő 2016 októberétől 2016 végéig osztrák állampolgároknak adtak el kábítószert, Vas megyei tartózkodási helyükön folyt az üzlet. Az ausztriai vásárlók 2 kilogramm marihuánát és 5 gramm speedet vettek mintegy 1,8 millió forintért. Nem saját használatra vásároltak be Vas megyében, tovább adták a drogot. Az osztrákokat már elítélték Ausztriában.

A vasi dílerek kiszolgálták a magyarországi vevőket is: 2016 végéről és 2017 nyaráról is van felderített eset. Egyik alkalommal 300 gramm, másik alkalommal 190 gramm marihuána cserélt gazdát, összesen mintegy 700 ezer forintot kerestek.

S nem csak árultak, termesztettek is füvet. 2017 nyarán ültettek, októberig dolgoztak az ültetvénnyel egy vasi községben, egy hétvégi házban. A “drogkertben” 65 tő kannabiszt neveltek és majdnem 20 kilogramm marihuánát állítottak elő.

Most jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, valamint más bűncselekmények miatt kell felelniük, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető a tettük.

Dr. Simon József főügyész tájékoztatásából kiderül: a Vas Megyei Főügyészség négy vádlott tekintetében úgynevezett mértékes indítványt tett, arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesznek és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról.

