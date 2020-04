Kétezer négyzetméteren lángol a Körmendi úti szeméttelep – Katasztrófaturisták gyűltek a helyszínre (frissítés)

Szombathelyen a Körmendi út és a Jáki út közötti szeméttelepen az egyik zöldhulladék-depó gyulladt ki, ahol évek óta gyűjtik a zöldhulladékot. Ez egy körülbelül kétezer négyzetméteres területen ég. A tűzoltók hármas kiemelt fokozatban érkeztek a helyszínre. Jelenleg a szombathelyi hivatásos, illetve a szombathelyi önkéntes tűzoltók oltják a lángokat.

A helyszínre tartanak a körmendi, illetve a sárvári, valamint a táplánszentkereszti tűzoltók is. Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. A hatalmas füstöt és a lángokat Szombathely több városrészéből is látni lehet. Nagyon sok katasztrófa-turista is érkezik a helyszínre, akik a tűzoltók felvonulási útvonalát is elállják, ezzel pedig a tűzoltók oltási munkálatait akadályozzák.