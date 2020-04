Elfogták a besurranásos tolvajokat Körmenden

A városban több helyre is betörtek párt nap alatt.

Kedden írtunk arról, hogy Betörők fosztogatnak Körmenden.

Módszerük az, hogy nyitott ajtókat keresnek és, ha találnak be is mennek rajta. Az sem számít, ha a tulajdonos otthon tartózkodik, ha lebuknak mondvacsinált ürüggyel magyarázkodnak, de olyan is előfordult, hogy kést rántottak- legalábbis erről számolt be a legnagyobb közösségi oldalán egy helyi lakos.

Bebes István, Körmend polgármestere Facebook bejegyzésében mondott köszönetet azért az összefogásért, aminek köszönhetően sikerült kézre keríteni az elmúlt napokban a városban több helyre is illetéktelenül behatoló személyeket. Hangsúlyozta: köszöni a rengeteg jelzést, és a rendőrségen megtett tanúvallomásokat.

Hozzátette: ismét egy nagyszerű példája volt ez annak, hogy ha az emberek összefognak, akkor bármit képesek elérni. A városvezető kitért arra is, hogy nagy szükség van most ezekre a közösségi energiákra, egyúttal kérte a lakosságot, hogy vigyázzanak magukra és értékeikre az ünnepek alatt is.

Kiemelt képünk illusztráció.