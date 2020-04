Halálos baleset történt Acsád közelében

Szerdán kora este egy Mercedes haladt Salköveskút felől Acsád irányába, amikor egy több száz méteren egyenes út közepén az autó eddig ismeretlen okból lassan letért az útról, egy fának ütközött és felborult. Az autót vezető 59 éves férfi a helyszínen életét vesztette. A nyomok alapján nem haladhatott gyorsan a jármű.

Úgy tudjuk, hogy a férfi korábban két szívrohamon is átesett, rokkantnyugdíjas volt, de dolgoznia kellett a megélhetésért. Most is munkából tartott hazafelé. Vizsgálják, hogy a baleset rosszullét miatt következett-e be.

Cikkünket hamarosan frissítjük!