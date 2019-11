Három autó ütközött, négyen megsérültek Szombathelyen egy balesetben

Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik KASSAI ISTVÁNNÉ szül. Járási Julianna gyászmiséjén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírját a tisztelet és kegyelet virágaival beborították, bánatunkban bármely módon együttérző szívvel osztoztak. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy SZAKÁCS GYULA életének 86. évében elhunyt. Hamvainak temetése november 21-én, csütörtökön 11 órakor lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise előtte 10 órakor a Szöllősi Jézus Szíve-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

"Elmentél most, mert az utad véget ért. Szorgalmaddal előttünk jártál példaként. Nem adtad fel, addig amíg éltél, Erős voltál most is, és küzdöttél. Hiányzol most nekünk, mert szeretünk, Szívünkben leszel, mi sohasem feledünk." Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, drága jó édesapa, nagyapa, após, testvér és rokon PRÁCSER ISTVÁN életének 78. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése november 20-án, szerdán, a 14 órai gyászmisét követően 14.45-kor lesz Gyöngyösfaluban, a pösei temetőben. Tisztelettel ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon együtt éreznek velünk. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését a temetőben. A gyászoló család

"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOCSIS GÉZA mérnök, ny. alezredes életének 51. évében eltávozott közülünk. Hamvainak elhelyezése 2019. 11. 21-én a 12 órakor kezdődő gyászmisét követően 13 órakor lesz a magyarszecsődi Mű úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését! Gyászoló családja

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér és rokon KERCZA PÉTERNÉ szül. Kupi Ilona 78 évesen visszaadta lelkét a Teremtőnek. Örök nyugalomra helyezése november 18-án, hétfőn a 14.15 órai gyászmisét követően 15 órakor lesz Egervölgy község temetőjében. Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban együtt éreznek velünk. A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett bátyánk HORVÁTH TIBOR temetésén részt vettek, vagy bánatunkban bármi módon osztoztak. Külön köszönetet mondunk Galambos Logistic Kft. vezetőségének és dolgozóinak. Gyászoló testvérei

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH ISTVÁN 82. éves korában elhunyt. Temetése 2019. 11. 18-án 15.30-kor lesz a alsóberki temetőben. A gyászoló család

"Elment tőlünk, mint egy elsuhanó csillag, de szívünkben él és örökre ott marad." Fájó szívvel emlékezünk BACSI- NAGY ATTILA halálának 7. évfordulóján. Húga és családja

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSAPÓ LAJOS életének 88. évében méltósággal viselt betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 19-én 11 órakor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 2019. november 20-án 10 órakor lesz a Szent Erzsébet-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja

Szeretettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA OSZTÁLYTÁRSAINKRA a Vasszécsenyi Általános Iskola 1964-ben végzett diákjai

Fájdalommal értesítjük mindazokat, akik ismerték, szerették, hogy VIRÁG ISTVÁNNÉ szül. Herczeg Ildikó itt hagyott bennünket. 2019. november 16-án, szombaton, a 13.30-kor kezdődő búcsúztatása után kísérjük utolsó útjára a lukácsházi temetőben. Helyszűke miatt csak szál virággal köszönjenek el tőle. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk NOVÁK JÁNOSNÉ szül. Kurucz Katalin életének 81. évében elhunyt. Temetéséről a későbbiekben intézkedünk. Szerető családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk SZERDAHELYI LÁSZLÓNÉ szül. Takács Mária 77 éves korában megpihent. Örök nyugalomra helyezése november 19-én, kedden, a 12.15-kor kezdődő gyászmisét követően 13 órakor lesz a vassurányi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló fiai és családjaik

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik RÁCZ MIKLÓSNÉ szül. Mesterházy Lujza temetésén részt vettek, a kegyelet virágait sírjára elhozták, lelki üdvéért imádkoztak. A gyászoló család

"Véget ért a szenvedése, Szívében már nyugalom. Miénkben, kik itt maradtunk, El nem múló fájdalom." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy VAJTÓ CSABA hosszan tartó betegsége után 61 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 18-án, hétfőn 15 órakor lesz a hegyhátszentjakabi temetőben. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Szerető családja

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS ISTVÁN Szent György pince tulajdonosa 71. életévében elhunyt. Temetése 2019. november 22-én, pénteken 14 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a jánosházai temetőben. Gyászoló család

Köszönetet mondunk minden rokonnak, munkatársnak, Sólyom utcai lakónak, ismerősnek akik HORVÁTH GÁBORNÉ szül. Vida Rozália temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek!" Fájó szívvel tudatjuk, hogy HADNAGY JÁNOSNÉ szül. Zsankó Katalin életének 83. évében elhunyt. Temetése 2019. november 19-én, kedden 12.15-kor lesz a Jáki úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Szomorú szívvel emlékezünk GÁL TIBOR halálának 1. évfordulóján. Szerető felesége, gyerekei és családjuk