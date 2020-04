Kigyulladt a növényzet Szombathely oladi városrészén (Fotókkal)

Frissítve:

17.30

Olvasónk jelezte, hogy kiérkeztek a helyszínre a tűzoltók, akik megkezdték az oltást.

17.10

Olvasónk számolt be róla, hogy kigyulladt a növényzet Szombathelyen, az Oladi Platón. A jelzés 17 óra után néhány perccel futott be hozzánk, ekkor még javában lángolt a terület. A füstöt már messziről is lehetett látni. A tüzet eddig tisztázatlan körülmények okozták.